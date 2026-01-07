Goleada histórica de Barcelona sobre Athletic para avanzar a la final de la Supercopa de España

Oscar Sandoval

Barcelona se repuso a un inicio intenso del Athletic y terminó ganando por goleada para clasificar a la final de la Supercopa de España, defenderá el título ante Atlético o Real Madrid que deberán definir al rival del conjunto azulgrana que jugó por nota.

Athletic comenzó agresivo intentando ampliar la cancha y jugar por las bandas del conjunto azulgrana que defendió bien su portería para bajarle las revoluciones a una eliminatoria que duró 20 minutos, es decir hasta que ‘Los Leones’ hicieron agua en defensa.

Fermín dio el primer aviso con un disparo centrado que atajó Unai Simón, pero es raro que un equipo como el catalán dejé escapar dos oportunidades consecutivas y Ferran abrió el marcador a los 22 minutos para darle rumbo a la semifinal.

El Barcelona es una aplanadora; ¡cuatro goles en 38 minutos!

Athletic no respondió y por el contrario, quedó expuesto y con la herida abierta ante Barcelona el partido se convirtió en una pesadiila. El conjunto azulgrana aumentó la ventaja a la media hora después de una diagonal retrasada de Raphinha para la llegada al área de Fermín y los goles siguieron cayendo en cascada.

El equipo de Bilbao fue castigado por Roony Bardghji al 34 y por Raphinha al 38 para irse al descanso con una losa de cuatro goles imposible de remontar.

La segunda mitad fue un trámite para el conjunto azulgrana que firmó la obra a los 52 minutos con el segundo del brasileño y se convirtió en el primer equipo que gana por una diferencia de cinco goles en la Supercopa de España.