En el Atlético de Madrid no sentó bien que Julián Álvarez quisiera irse al Barcelona

Héctor Cantú

Las intenciones de Julián Álvarez de marcharse al Barcelona durante el pasado mercado de fichajes no cayeron bien en el vestidor del Atlético de Madrid.

Sus compañeros cuestionaron la manera en la que el delantero argentino manejó la situación, especialmente por sus declaraciones públicas en medio de los rumores sobre su posible salida.

Así lo reveló Álex Baena, compañero de ‘La Araña’ en el conjunto rojiblanco, quien recordó los momentos de tensión que se vivieron dentro del equipo.

“Se te hace un poco raro que un compañero diga públicamente que se quiera ir. No nos sentó muy bien. Entiendo que un jugador dude si el Barça o el Real Madrid viene a por ti, pero creo que las formas son lo que más nos molestó”, declaró Baena en una entrevista con Cadena SER.

El mediocampista también reconoció que nunca habló directamente con Julián sobre el episodio, aunque aseguró que el argentino era consciente del malestar que habían generado sus declaraciones.

“Personalmente, no le dije nada. Él es un chico muy inteligente y sabía lo que hizo y cómo nos pudo sentar. Entendemos también a la afición del Atleti que esté enfadada por las maneras que lo hizo, pero Julián está trabajando mucho y está trabajando para ponerse al nivel”, agregó.

Sin embargo, Baena destacó que Álvarez ofreció disculpas a sus compañeros, un gesto que ayudó a superar las diferencias dentro del vestidor.

“Nos pidió perdón a todos y eso le engrandece muchísimo. Ya se ha disculpado, algo que le engrandece mucho pedir disculpas públicamente”, señaló.

Las declaraciones del español llegaron después de la derrota del Atlético de Madrid ante el Barcelona en La Liga, resultado que dejó al conjunto catalán como líder de la competición y a los ‘Colchoneros’ en la tercera posición.