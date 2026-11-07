Diego Simeone pone en aviso a Barcelona: Julián Alvarez "está muy bien"

Redacción FOX Deportes

Diego Simeone aseguró que Julián Álvarez está “muy bien” para el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Barcelona, en el que estará en juego el liderato de La Liga.

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¡Escuchamos, en directo, las palabras de nuestro entrenador!



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El delantero argentino será uno de los protagonistas del encuentro después de su fichaje frustrado por el conjunto azulgrana, una historia que añade un ingrediente especial a uno de los partidos más importantes de la temporada.

'La Araña' enfrentará por primera vez a Barcelona desde aquel episodio y llegará al compromiso después de marcar dos goles en sus últimos cuatro partidos. “Muy bien, está muy bien”, respondió Simeone al ser cuestionado sobre el estado del atacante, quien apunta a ser titular.

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El ‘Cholo’ también dejó abierta la posibilidad de recuperar a Johnny Cardoso, quien se perdió los últimos tres encuentros. “Hizo un esfuerzo importante para estar disponible, ha trabajado muy bien los entrenamientos previos que hemos realizado, seguramente este sábado vendrá con el equipo y decidiremos quienes arrancan el partido”, explicó el entrenador, quien valorará su inclusión en el once inicial.

Simeone también se refirió a Jonathan David y Kang-in Lee, dos futbolistas que buscan mayor protagonismo en el conjunto rojiblanco. “Yo considero que están jugando los minutos que ellos nos pueden dar cosas buenas y, obviamente, trato de sacar lo mejor de cada uno de los futbolistas desde el lugar que tienen”, señaló el técnico, que se prepara para un duelo decisivo ante Barcelona.