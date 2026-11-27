Enrique Gómez

Con solo seis partidos jugados de los 19 que van de la temporada y ninguna aparición como titular, es claro que Álvaro Fidalgo no tiene mucha relevancia en el Betis y que debería buscar nuevos horizontes.

Por suerte, su alternativa no pinta nada mal: reencontrarse con Javier Aguirre en el Valencia y seguir viendo su nombre en uno de los clubes históricos dentro del futbol español.

Aunque no lo diga, parece que el entrenador quiere a un mediocampista mexicano en su plantel, pues casualmente, los últimos rumores de mercado que atañen al equipo ‘naranjero’ iniciaron con Erik Lira, continuaron con Edson Álvarez y ahora se posan a Álvaro Fidalgo, quien tiene la ventaja de haber nacido en España y de tener casi un año de experiencia en La Liga.

¡MEXICANO PRESENTE EN LA CHAMPIONS! ???



Fidalgo ingresa al 62' para complementar el medio campo Verdiblanco. ?#ChampionsLeagueEnFOX ?‍? pic.twitter.com/qK1MQAIn8B — FOX (@somos_FOX) November 24, 2026

De acuerdo con el diario ABC de Sevilla, Fidalgo es una petición expresa del ‘Vasco’ para el mercado invernal, donde se espera que el club busque al menos un par de fichajes para tener una mejor segunda mitad de temporada, toda vez que ahora marcha 17mo de la clasificación con 12 puntos, o sea, a un paso de la quema de descenso y solo separado por diferencia de goles.

En el verano se manejó la posibilidad de ceder a Fidalgo a préstamo, pues, como se ha confirmado en esta temporada, la proyección de minutos para el mexicano en el Betis era muy baja.

El seleccionado mexicano no ha jugado más de 30 minutos en los pocos partidos que contabiliza hasta ahora, por lo que su traspaso al Valencia sería lo mejor para todas las partes.