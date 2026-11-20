Redacción FOX Deportes

Valencia dio un golpe importante en la lucha por la permanencia después de vencer 1-0 a Rayo Vallecano y conseguir su segunda victoria consecutiva como visitante en La Liga. Un cabezazo de José Manuel Copete al minuto 40 fue suficiente para que el conjunto ‘Ché’ alcanzara las 12 unidades, las mismas que el equipo madrileño, que encadenó su segunda derrota y comienza a acercarse peligrosamente a la zona de descenso.

⚽ 0-1 | ¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO!



El Valencia CF logra la victoria gracias al gran trabajo de equipo y afición. AMUNT! ?#RayoValencia pic.twitter.com/oIaRxB20fg — Valencia CF (@valenciacf) November 21, 2026

Rayo Vallecano tomó la iniciativa y encontró en Isi Palazón, a uno de sus futbolistas más peligrosos. El atacante probó suerte con un disparo cruzado que Stole Dimitrievski desvió a tiro de esquina. El portero macedonio volvió a ser determinante antes del descanso, al evitar un gol tras una gran acción individual de Jorge de Frutos.

Valencia supo resistir los mejores momentos del conjunto local y mantuvo el orden defensivo mientras esperaba su oportunidad. La paciencia dio resultado al minuto 40, cuando Copete apareció sin marca dentro del área y conectó un cabezazo tras un tiro de esquina para abrir el marcador. Un golpe contundente para un Rayo que había generado las ocasiones más claras.

El conjunto madrileño salió decidido a buscar el empate en la segunda mitad y estuvo cerca de conseguirlo con un tiro libre de Florian Lejeune que pasó rozando el poste. Rayo aumentó la presión y comenzó a jugar cada vez más cerca del área rival, pero volvió a encontrarse con una defensa bien organizada.

Valencia también tuvo oportunidades para hacer daño al contragolpe. Javi Guerra y Umar Sadiq aprovecharon su velocidad para exigir a la defensa local, mientras que Rayo apostó por las individualidades para intentar cambiar el rumbo del encuentro. Unai López estuvo cerca de igualar el marcador con un potente disparo que se estrelló en el larguero.

Los últimos minutos fueron de asedio constante del Rayo, que adelantó sus líneas y volcó prácticamente a todo el equipo sobre el área rival. Sin embargo, Valencia resistió con orden, defendió su ventaja y sumó tres puntos que lo acercan a la salvación.