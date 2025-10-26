El Real Madrid terminó con su mala racha ante Barcelona

Héctor Cantú

El Real Madrid ha conseguido sacudirse la mala racha de derrotas que acumuló ante el Barcelona en la temporada pasada luego de imponerse por 2-1 en el primer duelo de la presente temporada.

El equipo culé, que no contó con Hansi Flick en el banquillo, acusó recibido de un planteamiento poco efectivo y un sinnúmero de errores defensivos que terminó por capitalizar el equipo de casa.

Al Real Madrid le anulan gol y penalti... ¡en 10 minutos!

Por el contrario, el Real Madrid fue el dominador de principio a fin a pesar de que, al final, la diferencia fue por la mínima diferencia.

Fue un partido que tuvo de todo. Desde los 10 miutos la polémica se hizo presente en contra del cuadro de casa. Primero, al anular un penal marcado por el árbitro central tras una falta de Lamine Yamal sobre Vinícius Júnor. Después, al borrar un gol del propio jugador brasileño por fuera de lugar.

Mejor, imposible; el gol 60 de Mbappé como merengue fue ante el Barcelona

La tercera opción fue la vencida para Kylian Mbappé. Un error de Fermín López en su intento de controlar el balón se tradujo en un disparo del delantero francés que logró su gol 60 vestido de blanco.

Los visitantes consiguieron reducir distancias con un gol fortuito. Arda Güler falló en su intento de salida y terminó regalando la pelota para que Rashford pusiera la pelota en bandeja de plata para que Fermín la empujara al fondo de las redes.

La falta de liderazgo en la parte defensiva volvió a pasar factura. Un disparo de Bellingham terminó por encontrar las redes para devolverle la ventaja al equipo de la capital española.

Kylian Mbappé tuvo en sus pies la posibilidad de cerrar el partido desde el manchón penal, pero el arquero Wojciech Szczęsny se hizo gigante bajo los tres palos y ahogó el grito de gol con una atajada descomunal.

En la segunda mitad, el Real Madrid volvió a comandar sobre la cacha, obligando al Barcelona a jugar al fuera de lugar, una estrategia que funcionó para que los locales no cerraran el partido.

Wojciech Szczęsny, el arquero que le ataja penales a las superestrellas

El momento más tenso del encuentro se dio cuando Vinícius Júnior salió de cambio para darle entrada a Rodrygo. Vini se fue reclamando con dirección a los vestidores hasta que minutos después, reapareció en la imagen de la televisión ya sentado en la banca.

Con este resultado, el Real Madrid aumenta la distancia con el Barcelona en la clasificación general a27 puntos por 22 del equipo culé.