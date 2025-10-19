Barcelona, a Champions League sin Raphinha ni Ferrán Torres

Héctor Cantú

El Barcelona tendrá que hacer frente a su compromiso de UEFA Champions League sin dos de sus referentes al ataque, ha confirmado el entrenador del equipo culé, Hansi Flick.

Para el duelo ante el Olympiacos, el cuadro español no podrá contar, ni con Ferrán Torres, ni con Raphinha, dos jugadores que también se perdieron el partido del fin de semana pasado ante el Girona.

Para Flick es esencial recuperar a sus futbolistas y tenerlos en su mejor formato, tanto en lo futbolístico como en lo físico, por lo que no piensa arriesgar armas por una decisión precipitada.

“Cuando vino de la selección (Ferrán Torres), le hicimos una resonancia y vimos una situación diferente. Se tienen que minimizar los riesgos y que juegue mañana sería un riesgo. El jueves le haremos otra resonancia y veremos. Hay que cuidar a los jugadores. Esperemos que esté para El Clásico y Raphinha, también”, detalló el mandamás culé.

Sobre la victoria conseguida sobre la hora ante el Girona, Flick se mostró feliz por el resultado y por el buen ambiente que dejó el resultado en los futbolistas.

“Estoy contento por los tres puntos contra el Girona. El ambiente en el entrenamiento era muy bueno. Me gusta el estado de ánimo. Hablo del posicionamiento, de estar bien colocados, de la distancia con el rival... si estás muy lejos pierdes porque tienes que correr y le das tiempo al rival... y eso nos mata en defensa.”, agregó.

Esta será la tercera ocasión que el Barcelona se enfrente al Olympiacos en Champions League, donde tiene un saldo de una victoria y un empate, ambos logrados en la edición 2017.