El Real Madrid, la construcción de una aplanadora

EFE

El uruguayo Fede Valverde, capitán del Real Madrid, aseguró que vio a un equipo “enchufado y con muchas ganas”, en su estreno esta temporada en el Santiago Bernabéu y con mayor nivel tras la charla al descanso en la que corrigieron la presión alta para robar la pelota en el campo de la Real Sociedad, a la que vencieron 4-1.



“Nos vi muy bien, vi el equipo enchufado y con muchas ganas. Trabajamos muy bien, nos faltó tener más paciencia tras el primer gol y tener la pelota para jugar con el resultado. Nos empataron y es difícil remontar, pero la charla al descanso hizo que mejorásemos muchas cosas. Y el segundo tiempo fue espectacular”, dijo en Realmadrid TV.

Segundo partido y Kylian Mbappé ya marcó su primer triplete

“Hablamos de la presión sobre todo, nos costaba recuperar la pelota en su campo. Ajustamos eso tácticamente y nos sentimos más cómodos”, explicó.



Un Valverde que catalogó de “increíble” y un “día que va a quedar marcado en su vida” el estrenarse como primer capitán del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, a la vez que ponderó al francés Kylian Mbappé, autor de tres goles este miércoles.

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“Es espectacular. Increíble. Hay que disfrutarlo y sacarle el mayor fruto posible. Hay que brindarle balones para que convierta y se sienta feliz”, destacó.