Federico Valverde y todo el madridismo, ilusionados con José Mourinho

Redacción FOX Deportes

Después de una temporada en blanco, el Real Madrid renueva ilusiones y el ahora primer capitán del equipo, Federico Valverde, se mostró emocionado por los retos y la oportunidad de aprender de José Mourinho.

El mediocampista uruguayo se incorporó a los entrenamientos tras su participación en la Copa del Mundo y habló de la responsabilidad de portar el brazalete de uno del equipo más exitoso y reconocido del mundo.

"Estoy muy feliz de estar otro año aquí, en el mejor club del mundo", señaló 'Fede' a Real Madrid TV después de completar su primera sesión de la pretemporada bajo las órdenes del técnico portugués.

"Estoy deseando poder aprender de él, escuchar cada consejo que me brinde y sacarle el mayor fruto posible”, aseguró el futbolista de 28 años, quien será el líder principal del grupo para la temporada 2026/27.

“Siento mucha emoción y mucho honor. Llegó el momento de ser primer capitán”, afirmó Valverde, quien afrontar su novena temporada con el Real Madrid, club con el que ha disputado 372 partidos y conquistado 14 títulos.

El equipo 'merengue' desea "levantar títulos este año" y por lo pronto, su camino inicia el 22 de agosto (justo en un mes) ante el Espanyol en La Liga, torneo que ha sido ganada dos veces consecutivas por el Barcelona.