Real Madrid busca una salida para Franco Mastantuono

Oscar Sandoval

La primera temporada de Franco Mastantuono con Real Madrid quedó muy por debajo de las expectativas, comenzó teniendo minutos de juego y oportunidades, pero terminó viviendo el lado opuesto de la moneda y condenado al banco de suplentes.

Mastantuono está trabajando a las órdenes de José Mourinho desde el primer día y lleva poco más de una semana intentando deslumbrar al portugués, sin embargo, no ha podido convencer al técnico y la directiva lo colocaría en el mercado con la intención de sumar los minutos que no tendrá en el Santiago Bernabéu.

Fabrizio Romano informó a través de su cuenta de X que el equipo blanco "está listo para dar luz verde a la salida" del argentino a préstamo. El plan sería repetir una fórmula similar a la utilizada con Endrick, quien fue cedido a Lyon para continuar con su crecimiento futbolístico.

El periodista italiano añadió que "más de cinco clubes en España y en el extranjero" siguen de cerca la situación del futbolista. La operación contemplaría un préstamo por una temporada, sin opción de compra, ya que el mediocampista de 18 años continúa siendo considerado por Real Madrid para el futuro.