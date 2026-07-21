Rodrygo sería el gran refuerzo invernal del Real Madrid

Oscar Sandoval

José Mourinho tomó las riendas de Real Madrid y va recuperando futbolistas tras el Mundial 2026, trabaja con lo que tiene disponible y hay algunos futbolistas importantes que siguen trabajando por separado, uno de ellos es Rodrygo quien podría volver antes de tiempo.

El brasileño ya dejó atrás la fase más delicada de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Cuatro meses después de la cirugía, la evolución ha sido positiva y el atacante empieza a ilusionarse con la posibilidad de volver al terreno de juego.

El brasileño sigue trabajando con el cuerpo médico del equipo blanco y el diario AS señala que “la recuperación avanza a buen ritmo”, añade que poco a poco deberá tomar ritmo para competir y apunta que podría “recibir el alta médica en enero”.

Mourinho cuenta con un ataque de lujo y con él enfrentará el primer tramo de la temporada, lo reforzará con el ‘11’ en el mercado invernal y el futbolista podría regresar en el tramo decisivo para ayudar al Madrid a pelear por títulos.