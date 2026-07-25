José Mourinho pendiente de la pretemporada de Fede Valverde con Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Real Madrid completó la segunda semana de entrenamientos en la nueva etapa del portugués José Mourinho en el banquillo del equipo blanco con una sesión en la que Fede Valverde trabajó con un grupo de canteranos y los titulares en el amistoso contra Alcorcón hicieron trabajo de recuperación.

🔥 ¡Máxima intensidad en la Ciudad Real Madrid! pic.twitter.com/TP79ElMmeV — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 25, 2026

Este grupo llevó a cabo sesión de recuperación con trabajo sobre el césped y en el gimnasio, informó el equipo blanco en su web.

Valverde, que se reincorporó a los entrenamientos el pasado miércoles tras su participación en el Mundial con Uruguay, trabajó con varios canteranos en ejercicios con y sin balón centrados en la presión, las combinaciones y la finalización.

El mediocampista uruguayo siguió desde la grada el amistoso contra el Alcorcón, al igual que los brasileños Eder Militao y Rodrygo Goes y el francés Ferland Mendy, quienes prosiguen con sus respectivos procesos de recuperación de sus lesiones.

Tras comenzar la pretemporada el pasado día 13, Real Madrid afrontará el próximo martes, su segundo amistoso ante Leganés también en Valdebebas, y cuatro días después, el 1 de agosto, se medirá la Fiorentina en Austria.