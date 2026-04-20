El Lamine Yamal más sincero: "Ojalá pueda seguir los pasos de Lionel Messi"

Héctor Cantú

Lamine Yamal sigue rompiendo todos los récords y consolidándose como una estrella del FC Barcelona y del futbol mundial.

Luego de recibir el premio Laureus al mejor deportista joven del año, el goleador del Barcelona se mostró feliz por haber ganado las votaciones y repetir por segundo año, como ganador de una de las categorías.

“Estoy muy contento, espero que esto sirva para poder seguir así, me queda mucho camino por recorrer. Recibir este prestigioso premio, el Laureus, es muy especial para mí”, detalló.

Al recibir el premio, Lamine recordó a Leo Messi, su trayectoria y la manera en la que ha inspirado a las nuevas generaciones que buscan dejar su huella en el FC Barcelona.

“Messi para mí es el mejor futbolista de la historia, pero si no es también el mejor deportista de la historia, ahí estará. Todo el mundo le respeta por todo lo que ha hecho, ojalá pueda seguir su camino”, agregó al juvenil del equipo culé.

Para finalizar su mensaje, en el que agradeció especialmente a su familia, pero sin olvidarse de sus compañeros de equipo, cuerpo técnico y el resto del staff del Barcelona, Lamine dejó una frase de reflexión para todos.

Con 18 años, Lamine Yamal ya es de los mejor pagados del mundo

“el deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Esta estatuilla representa a una nueva generación de atletas que puede traer ese cambio. Estoy orgulloso de ser el primero en recibir este Laureus”, sentenció.

Lamine Yamal y el Barcelona se preparan para disputar dos partidos en una semana, donde enfrentarán al Celta de Vigo y al Getafe, dos partidos que de ganar, estarán acercándole al campeonato de La Liga.