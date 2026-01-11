El Barcelona se aleja del Real Madrid en el palmarés de la Supercopa

Héctor Cantú

El Barcelona se ha convertido en campeón de la Supercopa de España por segunda edición consecutiva, un logro que no sucedía desde el 2012, cuando el equipo culé se convirtió en tricampeón.

Los comandados por Hansi Flick sufrieron más de lo necesario, pero al final repitieron la dosis a un Real Madrid que dejó un buen sabor de boca a pesar de la derrota.

¡Barcelona, bicampeón de la Supercopa de España!

Con este título conseguido, el Barcelona ha llegado a 16 Supercopas en su historia, tres más que su acérrimo rival que ganó por última vez en el 2024.

En tercera posición de clubes más ganadores de la Supercopa de España aparece el Deportivo La Coruña que se coronó por última vez en 2002.

Espectacular show de luces y drones para recibir al Barcelona y Real Madrid

Con la victoria este domingo igualó también el balance particular de títulos logrados en Arabia Saudí, con ediciones desde 2020 menos en 2021 debido a la pandemia del coronavirus: tres del Barcelona (2023, 2025 y 2026) y otros tres del Real Madrid (2020, 2022 y 2024).

El Barcelona intentará repetir la hazaña del año anterior, donde además de conseguir la Supercopa, campeonaron también en la Copa del Rey y en el torneo doméstico.