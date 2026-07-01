Publicación: jueves 2 de julio de 2026

EFE

El Barcelona regresa al 'Fair Play' financiero

El equipo culé vuelve a tener salud en sus finanzas y podrá contratar con normalidad

El Barcelona se encuentra dentro de la regla 1:1 del juego limpio financiero de LaLiga, lo que implica que este verano podrá operar con normalidad en el mercado de fichajes, según han confirmado este jueves a EFE fuentes del club azulgrana, aunque ninguna de las partes lo ha anunciado aún oficialmente.

Este cambio supone que el Barcelona podrá gastar en la plantilla cada euro que genere o libere, algo que no sucedía desde la temporada 2019-20.

Para llegar a este punto, el club azulgrana ha reducido el gasto de la masa salarial en las últimas temporadas, siendo las salidas de los delanteros Robert Lewandowski y Ansu Fati, o la renovación a la baja del defensa Andreas Christensen los ejemplos más recientes; y ha incrementado los ingresos mediante los acuerdos de patrocinio y el reciente regreso al Spotify Camp Nou, entre otras iniciativas.

El propio presidente de LaLiga, Javier Tebas, preguntado este jueves por si el Barça respeta la conocida como regla 1:1, que establece que un club se puede gastar en fichajes la misma cantidad de dinero que ingrese, ya sea por ventas o por ahorro salarial, dijo cree que sí, aunque deslizó que "ellos (el Barcelona) sabrán".

Además, recordó que en esta materia el coste del nuevo jugador "se amortiza los años que está contratado", por lo que "si tú pagas 100 millones" y el seleccionado "está cinco años, cuenta 20".

10 datos de Anthony Gordon, el flamante fichaje del Barcelona

Anthony Gordon se ha convertido, a falta de hacerse oficial, en el nuevo fichaje del Barcelona para la temporada 2025-2026. Ha firmado un contrato por cinco años
Gordon se convierte así en el decimotercer inglés en defender la camiseta del Barcelona. El útlimo fue Marcus Rashford, actualmente en la plantilla.
Gordon se desempeña, principalmente como extremo izquierdo y como delantero centro.
Gordon se convierte, así, en la segunda venta más costosa en la historia después de Alexader Isak quien pasó al Liverpool (120 millones de euros)
En esta campaña jugó en tres ocasiones ante el Barcelona en Champions League. Le marcó gol en fase de grupos
Molestias en la cadera le dejaron fuera de actividad en cuatro partidos de la campaña que recién terminó en la Premier League.
Durante la temporada 2025-2026, Gordon también mostró su solidez a la ofensiva al ganar un total de 87 duelos directos
Los números conseguidos en el ciclo anterior le colocan como el séptimo mejor en su zona de la temporada 2025-2026 en La Liga, por detrás de Raphinha y Marcus Rashford.
Debutó con la selección mayor de su país en un partido amistoso ante Brasil
Gordon estará en la próxima Copa del Mundo con Inglaterra, selección con la que ha completado 17 partidos en los que ha marcado en par de ocasiones.

Por su parte, el presidente reelecto del FC Barcelona, Joan Laporta, señaló el miércoles, durante el acto de toma de posesión del cargo, que el club catalán está "en disposición de afrontar cualquier operación siempre que entre dentro de la lógica económica".

Operar en la norma 1:1 facilitará la labor del director deportivo Anderson de Souza 'Deco', que tiene como objetivo prioritario la contratación de un delantero para suplir la marcha de Lewandowski, con el rojiblanco Julián Álvarez como opción favorita.

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