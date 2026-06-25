Oscar Sandoval
Pedri le abre la puerta de Barcelona a Julián Alvarez
El mediocampista del Barcelona aseguró que el delantero argentino le encanta como jugador
El nombre de Julián Alvarez sigue vinculado a Barcelona y su posible fichaje podría ser protagonista en el próximo mercado de transferencias. Mientras continúan los rumores, Pedri dejó claro en una entrevista con RTVE que recibiría con los brazos abiertos al delantero argentino.
Barcelona busca delantero tras la salida de Robert Lewandowski y su principal objetivo es Julián Alvarez, no es un secreto que la directiva trabaja en la operación y su fichaje ilusiona a la plantilla.
“No me quiero meter en cosas del club, pero Julián como jugador me encanta”, declaró el mediocampista a RTVE. Además, añadió que “siempre he dicho que quiero que los grandes jugadores estén en el Barça” y aseguró que el campeón del mundo sería “bienvenido” en el vestidor ‘Blaugrana’.
El delantero de 26 años ya expresó públicamente su deseo de salir del Atlético de Madrid, por lo que su futuro promete convertirse en uno de los grandes movimientos en el mercado de fichajes.
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