El Barcelona puede liquidar al Atlético en este mismo año

Héctor Cantú

El Barcelona salió fortalecido del Metropolitano, tanto en lo anímico como en lo futbolístico, luego de remontar y vencer 2-1 al Atlético de Madrid en un encuentro en el que estaba en juego el liderato de La Liga.

El conjunto dirigido por Hansi Flick sumó tres puntos en una de las plazas más complicadas del futbol español y dio un golpe de autoridad ante uno de sus principales perseguidores.

Los ‘Colchoneros’, que solamente habían sufrido una derrota en la presente temporada, sumaron su segundo descalabro y perdieron la segunda posición de la clasificación.

?️ La valoración de Simeone al partido de Julián Alvarez: ?️ "Todos hubiésemos querido que tuviese la contundencia habitual". ? "Para llegar donde queremos, necesitamos al mejor Julián". ???? ????? ??? ????? ?? ?????? https://t.co/AHPkBKUJAf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 8, 2026

Sin embargo, el equipo de Diego Simeone tendrá una nueva oportunidad de enfrentar al Barcelona antes de que termine 2026, debido a un ajuste en el calendario de La Liga.

El encuentro, originalmente programado para la segunda mitad de la temporada, fue adelantado para principios de diciembre, cuando el conjunto catalán recibirá a los ‘Colchoneros’.

En caso de conseguir otra victoria, el Barcelona ampliaría a ocho puntos su ventaja sobre el Atlético de Madrid, aunque con un partido más disputado, lo que complicaría las aspiraciones de los rojiblancos de pelear por el título.

Fermín López y un doblete que apaga la fiesta del Atlético de Madrid

Antes de ese enfrentamiento, los ‘Blaugranas’ se medirán al Villarreal y al Deportivo La Coruña en La Liga, además del Sabah en la Champions League.

Tras 12 jornadas disputadas, el Barcelona se mantiene como líder del campeonato español con 33 puntos, tres más que el Real Madrid y cinco por encima del Atlético de Madrid, que habría alcanzado la cima de la clasificación en caso de conseguir la victoria.