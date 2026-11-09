Barcelona remontó al Atlético y salió de Madrid con el liderato de La Liga

Oscar Sandoval

Barcelona conquistó el Metropolitano con una remontada 2-1 sobre Atlético de Madrid y recuperó el liderato de La Liga, que estaba en manos de Real Madrid. El conjunto azulgrana tuvo que superar momentos complicados, pero reaccionó para llevarse tres puntos y recuperar la cima del futbol español con tres unidades de ventaja sobre los ‘Merengues’.

La batalla por el liderato está lejos de terminar. Barcelona recuperó la posición de honor, pero los dos equipos de Madrid siguen al acecho, especialmente el equipo blanco, que atraviesa un gran momento y se mantiene a tres puntos de distancia. El campeón dio un golpe importante en la pelea por el título, pero todavía queda mucho camino por recorrer.

El encuentro comenzó a toda velocidad y las ocasiones no tardaron en llegar. Julián Álvarez dio el primer aviso, mientras que Marc Pubill y Pedri se encontraron con el travesaño en apenas ocho minutos. La intensidad tuvo recompensa para los locales al 10, cuando Giuliano Simeone apareció para romper el equilibrio y adelantar a los ‘Colchoneros’ con el 1-0.

Giuliano Simeone le tiene tomada la medida a Barcelona en La Liga

Atlético de Madrid cedió la iniciativa después del gol y Barcelona comenzó a remar contracorriente. Los azulgranas se adueñaron del balón, adelantaron líneas y trasladaron el juego a territorio rojiblanco, obligando al conjunto de Diego Simeone a resistir cada vez más cerca de su portería.

Los ‘Colchoneros’ parecían encaminados a llegar al descanso con la ventaja, pero Fermín López apareció al minuto 45 para cambiar la historia. El mediocampista marcó el 1-1 y devolvió la vida a los visitantes justo antes del medio tiempo, un gol que cambió el panorama para la segunda mitad.

El partido se mantuvo en el alambre hasta que Fermín volvió a aparecer al minuto 66 para firmar su doblete y completar la remontada de Barcelona, que dio un golpe de autoridad en Madrid, recuperó el liderato y dio otro paso en su camino hacia el tricampeonato.