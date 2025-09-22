Dean Huijsen estará listo para volver ante Levante

Redacción FOX Deportes

Dean Huijsen volvió a la convocatoria de Real Madrid tras cumplir un partido de sanción por su expulsión con roja directa ante la Real Sociedad para la visita del equipo blanco a Levante en la jornada seis de La Liga.

Huijsen podría recuperar su sitio como titular en la central del conjunto ‘Merengue’ luego de un polémico castigo que quedó en un partido que el juvenil cumplió ante Espanyol y es la buena noticia para Xabi Alonso que no recupera en la lista a ninguno de los tres lesionados: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.

Eduardo Camavinga y Jude Bellingham -quienes jugaron sus primeros minutos de la temporada ante Espanyol- y Endrick que aguarda su momento de debutar, superada su lesión muscular también están disponibles.

Además, Alonso vuelve a contar con el canterano David Jiménez para reforzar sus opciones en el lateral derecho.