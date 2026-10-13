Dani Carvajal tiene nuevo equipo: jugará con el Getafe

Redacción FOX Deportes

Dani Carvajal pone fin a su etapa con el Real Madrid y continuará su carrera en el Getafe, que anunció su incorporación mediante un comunicado oficial.

El defensa de 34 años llega como agente libre y firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2027.

Carvajal se formó en La Fábrica y jugó con el Real Madrid Castilla antes de fichar por el Bayer Leverkusen, donde debutó en la Bundesliga durante la temporada 2012/13.

? "????? ?? ??? ?? ???́?? ????????? ?? ?????" ❤️‍? El mensajín de @DaniCarvajal92 a todos los azulones. https://t.co/aH4H7QrFvy — Getafe C.F. (@GetafeCF) October 13, 2026

En junio de 2013, los ‘Merengues’ ejercieron su opción de recompra y recuperaron al lateral, quien terminó por consolidarse como una pieza fundamental del equipo.

En su paso por el Real Madrid, Carvajal disputó 451 partidos, anotó 14 goles, dio 66 asistencias y conquistó 26 títulos.

Sin embargo, las lesiones también marcaron su trayectoria, pues el lateral se perdió 241 partidos entre 2013 y 2026.