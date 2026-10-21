Cuatro partidos de suspensión para el jugador que agredió a Lamine Yamal

Redacción FOX Deportes

Por darle dos cabezazos a Lamine Yamal, le dieron cuatro partidos de suspensión a Facundo Bernal.

Suena escandalosa el reporte del árbitro, pero ¿fue excesiva la sanción para el jugador del Betis?

A los 55 minutos del partido, el mediocampista uruguayo apartó a Lamine con un empujón, algo que descontroló al jugador del Barcelona y regresó para embestir al rival con su cuerpo. Fue ahí cuando Bernal lo abrazó por el cuello y pegó su cara dos veces contra la del español.

Pese a que no hubo mucha fuerza en estos dos contactos, el jugador fue expulsado (mientras Yamal recibió una amonestación) y el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol lo confirmó como una agresión grave, por lo que decidió imponer un fuerte castigo.

Facundo Bernal se disculpa tras el cabezazo a Lamine Yamal El jugador del Betis envió un mensaje tras ver la roja por agredir al jugador del Barcelon

Betis apelará dicha decisión y ya presentó pruebas en defensa de su jugador, además, argumentó error manifiesto en el acta, pues se omitió la confrontación previa y la intención del propio Yamal.

Pero, para el Comité, las imágenes permiten apreciar las acciones que describió el árbitro.

“Tal conducta, consistente en sujetar a un adversario por el cuello y propinarle dos cabezazos consecutivos en el rostro, con el balón fuera de juego, constituye una agresión subsumible en el artículo 103.1 del Código Disciplinario de la RFEF, y no una mera conducta violenta”. También, “la ausencia de lesión no altera esta calificación”.

Barcelona ganó 5-2 y sus últimos dos goles fueron después de quedarse con 10.