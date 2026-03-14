Facundo Bernal se disculpa tras el cabezazo a Lamine Yamal

Héctor Cantú

El futbolista del Real Betis, Facundo Bernal, se mostró arrepentido por la agresión que protagonizó contra Lamine Yamal durante el partido ante el Barcelona que terminó con una victoria 5-2 para el equipo de Hansi Flick.

El mediocampista propinó dos cabezazos a Lamine Yamal cuando ambos se enfrascaron en un forcejeo frente al árbitro asistente. Bernal fue expulsado al minuto 54, cuando el encuentro todavía estaba abierto.

? Facundo Bernal pide disculpas tras su expulsión por agredir a Lamine:



? "No suelo reaccionar así. Asumo la responsabilidad y no volverá a ocurrir". pic.twitter.com/1uvVuMOodZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 17, 2026

“Quiero pedir disculpas a mis compañeros y a la afición del Real Betis poir haber dejado hoy al equipo con un jugador menos. No suelo reaccionar así y debí controlarme en esta jugada. Asumo la responsabilidad y no volverá a ocurrir”, escribió el futbolista en una historia de Instagram que acompañó con una fotografía del once titular.

Tras la expulsión, el Barcelona tomó el control del encuentro y marcó dos goles más para sellar su novena victoria consecutiva en La Liga.

❌ "ACTUACIÓN LAMENTABLE. SIN CRITERIO FUTBOLÍSTICO". ? Rajadón brutal de Pellegrini en rueda de prensa tras el Betis-Barça. https://t.co/l5yBFRBLhj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 17, 2026

Facundo Bernal podría recibir una sanción superior a tres partidos de suspensión, después de que el árbitro consignara en el acta que “agarró del cuello a un rival y le propinó dos cabezazos consecutivos en la cara estando el balón fuera de juego”.

El Betis se mantiene en la tercera posición de La Liga, con un balance de seis victorias, un empate y dos derrotas.