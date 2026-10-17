Le ganamos a un Betis fantástico: Hansi Flick

EFE

El director técnico del Barcelona, el alemán Hansi Flick, elogió a su rival de este sábado, "un Betis fantástico", ante el que su equipo logró con el 5-2 una "victoria merecida" tras jugar a un gran nivel en un partido del que resaltó "el gol a balón parado".

El 2-1 lo marcó Rodri a la salida de un córner, una estrategia que su "cuerpo técnico trabaja muy bien" y alabó también la regularidad de sus jugadores sobre los que debe "decir todos los días es lo mismo" porque "la mentalidad de los chicos aquí en España es muy buena".

Just a reminder that Mister Hansi Flick’s Barça have equalled the best start to a La Liga season in history, and we want to surpass it next week. pic.twitter.com/KMuzO9tHOL — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 17, 2026

Flick asume que, "por supuesto", en su plantilla "hay futbolistas que no están contentos por no jugar, pero eso es normal", aunque les pidió paciencia porque queda "un largo camino de aquí a final de temporada" en el que habrá oportunidades para todos los componentes de "un vestuario magnífico".

El preparador germano aseguró a los hoy suplentes que "cualquier cosa puede ocurrir con ellos", ya que "la calidad de los entrenamientos es muy alta y más importante es eso, el día a día" porque propicia que el Barcelona juegue "igual de bien que entrena".