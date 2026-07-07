¿Cuándo comienza la temporada 2026/27 de La Liga?

Oscar Sandoval

Cada vez falta menos para el arranque de LaLiga 2026/27, una temporada que promete una intensa pelea entre Barcelona y Real Madrid por el título. Sin embargo, esa no será la única batalla del campeonato, ya que la clasificación a las competiciones europeas y la lucha por la permanencia tendrán un capítulo aparte.

La espera ha terminado. ⏳🔥



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La primera jornada de la campaña se jugará el 15 de agosto y a partir de ahí dará inicio una pelea de 38 fechas en las que 20 equipos buscarán alcanzar su objetivo. Habrá modificaciones al calendario debido a la Copa del Mundo, pero varios equipos han comenzado a preparar su debut.

Alavés y Getafe serán los encargados de abrir el telón de la nueva temporada. Más tarde llegará el turno de Celta y Osasuna, mientras que habrá que esperar para ver a Barcelona y Real Madrid en acción porque su primer partido podría ser reprogramado.

Segundo día de trabajo ⚽🦇 pic.twitter.com/rLJpa3ZzaH — Valencia CF (@valenciacf) July 7, 2026

La presencia de futbolistas de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Celta en las rondas finales del Mundial 2026 obligaría a esos clubes a concederles al menos 21 días de vacaciones, por lo que su participación comenzaría más tarde.

Por ese motivo, los partidos entre Real Madrid y Real Sociedad, Barcelona y Athletic Club, Atlético de Madrid y Málaga, así como el Celta-Osasuna, podrían sufrir modificaciones en caso de que Francia y España accedan a semifinales y a la final de la Copa del Mundo.