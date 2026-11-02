Conmoción en el futbol español; fallece el futbolista Jesús de Miguel

Héctor Cantú

El futbol español está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife, a consecuencia de un golpe sufrido durante el partido contra Andorra.

La noticia fue confirmada por el club horas después de que el jugador fuera ingresado en la unidad de cuidados intensivos.

?️? Rayco, máximo accionista, y Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife, hablan tras el fallecimiento de Jesús de Miguel: "El sábado nos gustaría convocar a toda nuestra afición a las seis de la tarde en el Heliodoro". "Le daremos el último adiós entre todos". @ainhoher https://t.co/aBd8P2Dogu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 3, 2026

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas (07.00 GMT), de Jesús de Miguel Ala”, informó el club a través de sus redes sociales.

Jesús de Miguel chocó en el aire con el portero del Andorra, Jesús Owono, mientras ambos disputaban un balón dividido en los minutos finales del encuentro correspondiente a la Jornada 12 de La Liga Hypermotion.

❤️ Toda nuestra fuerza a Jesús de Miguel y a su familia. Desde @elchiringuitotv estamos contigo y te enviamos nuestro apoyo. https://t.co/aPN6b8G3oQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 2, 2026

El incidente provocó la suspensión del partido, mientras los servicios médicos atendían al futbolista sobre el terreno de juego. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció ingresado hasta su fallecimiento.

La policía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte del futbolista, al no tratarse de un fallecimiento por causas naturales.

Por su parte, la UEFA decretó un minuto de silencio en todos los partidos programados para esa semana como homenaje al jugador.