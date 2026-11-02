Diego Simeone está a una victoria de ser el técnico más ganador en la historia de La Liga

Oscar Sandoval

Diego Simeone tiene una cita con la historia en La Liga. Atlético de Madrid recibirá a Barcelona en un enfrentamiento directo por el liderato, un escenario inmejorable para que el ‘Cholo’ se convierta en el entrenador con más victorias en la historia de La Liga.

El argentino está a un triunfo de establecer una nueva marca y podría conseguirlo en uno de los partidos más importantes de la temporada.

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Diego Pablo Simeone igualó a nuestra gran leyenda Luis Aragonés como el entrenador con más triunfos en la historia de LaLiga ? pic.twitter.com/66uIFflQZ9 — Atlético de Madrid (@Atleti) October 31, 2026

La victoria del Atlético de Madrid sobre Levante permitió a Simeone alcanzar los 344 triunfos de Luis Aragonés, quien necesitó 612 partidos para establecer ese registro. El ‘Cholo’ igualó la marca en apenas 565 encuentros, es decir, con 47 compromisos menos, una diferencia que refleja la efectividad del argentino desde su llegada al banquillo rojiblanco.

Simeone ya está a la altura del ‘Sabio de Hortaleza’ en número de victorias y ahora tiene la oportunidad de superarlo ante Barcelona. Un triunfo contra el conjunto azulgrana tendría un doble premio: el liderato de liga y un nuevo récord para el técnico argentino.

1️⃣✅ 15/01/12 ? Villarreal (3-0)



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3️⃣4️⃣4️⃣✅ 31/10/26 ? Levante (0-2) pic.twitter.com/9wbID0MjIv — Atlético de Madrid (@Atleti) November 1, 2026

Si Atlético de Madrid no derrota a Barcelona, el 'Cholo' tendrá nuevas oportunidades frente a Getafe y Elche, dos rivales contra los que mantiene un balance favorable.

El récord parece cuestión de tiempo, pero conseguirlo ante Barcelona le daría un significado especial a una marca que consolidaría todavía más su legado con el conjunto rojiblanco en La Liga.