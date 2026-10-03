Con permiso de Javier Aguirre, Guido Rodríguez irá a la despedida de Messi

EFE

El mediocampista argentino del Valencia Guido Rodríguez viajará a su país, con permiso del club de Mestalla, para asistir el martes 6 de octubre, a la despedida de Lionel Messi de la selección albiceleste.

Según avanzó Radio Marca y pudo confirmar EFE, el exjugador del América ha pactado con el Valencia asistir al acto en el Monumental de Buenos Aires pero no disputar el encuentro entre Argentina y Benin.

Guido tuvo un papel importante en la selección argentina que conquistó el Mundial de Catar en 2022, pero también la Copa América de 2021 y de 2024 y ha sido invitado por la federación argentina para acompañar a Messi en su adiós.

GUIDO RODRÍGUEZ



?️ Noticia @RadioMARCA



✈️ El VALENCIA le permite volar a su país para el homenaje a MESSI



⚽️ NO jugará partido



? Regresará a mitad semana



? Guido es figura importante en la selección y sus títulos y la federación quería que estuviera pic.twitter.com/14Xx34avPn — Radio Marca Valencia (@RMValencia) October 3, 2026

El Valencia ha vivido en este parón por los partidos de las selecciones un cambio de entrenador y el mexicano Javier Aguirre se ha hecho cargo de un equipo en el que Guido Rodríguez ha tenido hasta ahora un papel destacado, tanto con Carlos Corberán como con su sustituto interino Óscar Sánchez.

El equipo de Aguirre descansa este domingo y se espera que Guido pueda estar de vuelta en Valencia a mitad de la semana para retomar la preparación del encuentro que disputará en El Sardinero ante el Racing de Santander el domingo 11 de octubre.