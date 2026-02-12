Con Kylian Mbappé recuperado, el Real Madrid va por la cima de La Liga

Redacción FOX Deportes

Kylian Mbappé, autor de 38 goles esta temporada, jugará contra la Real Sociedad, tras haberse recuperado de sus problemas en la rodilla.

Álvaro Arebola, entrenador del Real Madrid, confirmó la presencia del delantero francés para el duelo donde el equipo 'merengue' buscará arrebatar la cima de La Liga de España, la cual está en poder del Barcelona, pero con solo un punto más: 58 a 57.

"El ritmo que lleva la Real Sociedad y lo bien que lo está haciendo con su nuevo entrenador, está invicto, jugando contra rivales como Barcelona y Atlético de Madrid", resaltó el técnico madridista. "Les conocemos muy bien, sabemos de sus peligros y de la dificultad del partido. Nos tocará dar nuestro mejor nivel y el máximo esfuerzo para sacar los tres puntos".

Para el encuentro en el Santiago Bernabéu cuenta Arbeloa con Mbappé. Confirmó que, pese a estar dos días fuera del grupo durante la semana por precaución, el francés está en condiciones de jugar. "Kylian está bien, ha entrenado con el grupo y está disponible para el partido de mañana".

Arbeloa, que no quiso referirse a la Superliga ni a la semifinal de Copa entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, de forma extensa entró en la cena de equipo celebrada por sus jugadores en la noche del martes, con toda la plantilla presente y sin el cuerpo técnico.

El entrenador del Real Madrid recordó su etapa de jugador y extrajo una conclusión positiva enfocando a la unión del vestuario: "Me gusta verles unidos. Es una de las cosas en las que más he insistido desde mi llegada. Lo importante de estar juntos para las situaciones que nos tenemos que enfrentar. Verles cenar juntos me hace muy feliz. El martes se hizo un gran entrenamiento, muy intenso. Desde ahí yo encantado de que cenen todas las veces que quieran. Para mí, va a ser bueno. Echo de menos las que tenía en mi época. Cristiano también venía mucho", recordó.

Con un mes en el banquillo del primer equipo, se le preguntó por un balance que no hizo, pero bromeó sobre su aspecto, en referencia al desgaste que sufre cualquier entrenador que dirige al Real Madrid.

"No estoy para hacer balances. El antes y el después ya lo vi. No me ha durado ni un mes. Estoy muy feliz, tranquilo, comiendo mucho por si acaso, con mucha energía para lo que viene. Es una suerte estar en el Real Madrid, ser entrenador del mejor equipo del mundo y lo voy a disfrutar hasta el último día", valoró.