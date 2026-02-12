¿Acoso laboral en el Real Madrid? Arda Güler rompe el silencio

Redacción FOX Deportes

Arda Güler ha roto el silencio sobre los rumores que lo relacionan con un supuesto acoso laboral en el Real Madrid.

Serhat Pekmezci, visor que descubrió al futbolista, concedió una entrevista a Digitalks del medio turco Sports Digitale en el que habló sobre la llegada de Güler al Fenerbahce, así como de su traspaso al cuadro ‘Merengue’. Sin embargo, lo que llamó la atención fue una declaración en particular:

“Aunque el Real Madrid es un gran club, Arda Güler está sufriendo acoso laboral. No es que se quejara conmigo, pero sabía que esto pasaría. Le dije que tuviera paciencia allí. El acoso venía de los jugadores. Hay un grupo allí que no ha podido aceptar a Arda. Por desgracia, son jugadores con un ego muy alto”.

La respuesta del mediocampista no se hizo esperar. En una publicación en su canal de difusión en Instagram, Güler dijo que aunque Pekmezci “desempeñó un papel importante al comienzo de mi carrera”, pero que ha seguido “con tristeza las recientes declaraciones públicas” y descartó cualquier problema:

“Desde mi primer día, he sido recibido con mucha calidez por todos en este club, y siempre he considerado este lugar como una familia. Estoy extremadamente orgulloso de ser jugador del Real Madrid y deseo defender este escudo durante muchos años más. Tenemos un equipo muy fuerte, y me siento feliz y honrado de compartir vestuario con todos mis compañeros. Solicito amablemente que no se preste atención a ningún comentario o informe escrito o expresado sobre este asunto”.