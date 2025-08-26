Borja Mayoral, otro exReal Madrid que llegaría a Rayados

Redacción FOX Deportes

Después de tocar la puerta de Antoine Griezmann, parece que la siguiente opción europea que contempla el Monterrey es Borja Mayoral, delantero español del Getafe. Pese al gran torneo que está teniendo y de contar con jugadores como Lucas Ocampos Y Germán Berterame, este club quiere más.

El futbolista de 28 años ha jugado en clubes como Real Madrid, Wolfsburg, Roma y recientemente en el conjunto ‘azulón’. Es decir, el equipo regiomontano buscaría al tercer exjugador ‘merengue’ para su plantilla, donde ya cuenta con Sergio Ramos y Sergio Canales, que han caído de gran manera en el club.

De acuerdo con la prensa regiomontana, Mayoral es una de las opciones que maneja Rayados para reforzar su ataque. No es la primera, pero sí la más cara, pues se estima que la cláusula de recisión (por un jugador que percibe un sueldo superior a los 4 millones de dólares al año) es de 10 millones de euros.

Rayados marcha como líder del Apertura 2025 con 15 puntos (cinco victorias consecutivas) y tiene una de las mejores plantillas de la Liga MX, sin embargo, está comprometido a reforzar su delantera antes del 12 de septiembre, día en que cierra el mercado de traspasos en el futbol mexicano.