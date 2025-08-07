¿Rayados tiene la realidad alterada? Quieren a Antoine Griezmann

Redacción FOX Deportes

Se sabe que Monterrey es uno de los equipos con más dinero y poder adquisitivo en la Liga MX, pero, ¿de verdad puede permitirse contratar a un Antoine Griezmann recién renovado?

El equipo regiomontano no solo tendría que pagarle al Atlético de Madrid por el delantero francés (tasado en 18 millones de euros de acuerdo con Transfermarkt), sino que además deberá emparejarle el salario que percibe el jugador, el cual ronda los 12 millones de euros por temporada.

De acuerdo con le prensa mexicana, Monterrey sondea al atacante de 34 años, campeón del mundo en Rusia 2018 y una de las grandes figuras de la Selección Francesa, incluso se dice que ya hubo una reunión virtual con Maud Griezmann, la hermana del futbolista y quien también es su representante.

Antoine Griezmann seguirá con el Atlético de Madrid El francés firmó una extensión de contrato.

El equipo regiomontano tiene luz verde para negociar con el exjugador del Barcelona y de la Real Sociedad, sobre todo ahora que vendió a Nelson Deossa al Betis y desocupó una plaza de extranjero.

Rayados ya cuenta en su plantilla con estrellas traídas directamente de Europa, como Sergio Ramos, Sergio Canales, Óliver Torres o Lucas Ocampos, sin embargo, sigue pensando en contratar más estrellas, sin embargo, lo del delantero francés parece demasiado, pues sigue brillando en Europa.

Griezmann hizo 16 goles en la temporada pasada con el Atlético de Madrid. O sea, es un goleador vigente, que sigue destacando en el futbol español. Pero si el Monterrey tiene para pagarle, no pierde nada con intentar convencerlo de la gran vida que podría tener en Nuevo León y en México.