Barcelona tiene tareas pendientes en el mercado de transferencias

Oscar Sandoval

Barcelona fue uno de los primeros clubes en mover el mercado de transferencias al presentar a Anthony Gordon antes del Mundial 2026. Sin embargo, las demás operaciones quedaron en pausa y se espera que las próximas semanas sean clave para definir el resto de la planificación deportiva.

Karim Adeyemi será el siguiente futbolista en vestirse de azulgrana y el nombre de Julián Alvarez continúa encima de la mesa. La incorporación del argentino se ha complicado por la negativa del Atlético de Madrid a desprenderse de una de sus principales figuras, aunque el club catalán mantiene abierta la negociación.

En el capítulo de salidas, Paris Saint-Germain tendría a Ferran Torres entre sus principales objetivos y Barcelona estaría dispuesto a escuchar ofertas, ya que el atacante entra en el último año de contrato y una venta permitiría recuperar parte de la inversión realizada. Hansi Flick cuenta con él, pero una oferta importante podría cambiar el escenario.

Así empezaba la segunda sesión del día pic.twitter.com/pqf1xBZdbH — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 15, 2026

Marc Casadó y Roony Bardghji también aparecen entre los jugadores con opciones de salir. Ambos tendrían pocos minutos esta temporada y la directiva busca alternativas para su futuro. En el caso del mediocampista español, el club espera una oferta desde Arabia Saudita, mientras que al extremo sueco ya le buscan un nuevo destino.

Otro futbolista que apunta a dejar el Camp Nou es Marc-André ter Stegen quien no entraría en los planes de Flick. Su elevado salario ha complicado las conversaciones con Ajax, aunque todo indica que su salida en calidad de préstamo podría concretarse en las próximas semanas.

Por su parte, João Cancelo sigue siendo una opción para reforzar la defensa. El portugués ya acumuló dos cesiones con Barcelona y estaría dispuesto a regresar, pero la operación no será sencilla. Al-Hilal busca un traspaso definitivo y el conjunto azulgrana necesita cerrar ventas antes de incorporar nuevos refuerzos y dar por concluido el mercado.