Barcelona podría perder a Frenkie de Jong para el inicio de LaLiga

Oscar Sandoval

La temporada 2026/27 aún no comienza y Frenkie de Jong ya podría enfrentar su primer contratiempo. El neerlandés acudió a la Ciudad Deportiva de Barcelona para someterse a las revisiones médicas de pretemporada, pero las primeras noticias no serían alentadoras y su presencia en el arranque del curso estaría en duda.

Primer día de trabajo con Hansi Flick al mando. pic.twitter.com/nP8S4s6czl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 14, 2026

La exigencia física del Mundial 2026 le habría pasado factura al mediocampista, una situación que podría alterar los planes del conjunto azulgrana porque Hansi Flick contaba con De Jong como una pieza importante para el inicio de la temporada, pero ahora tendrá que esperar los informes médicos.

El diario Sport asegura que el mediocampista “regresó con molestias” y que “podría sufrir una lesión importante” en la rodilla derecha. Además, señala que el neerlandés “podría estar entre tres y cuatro meses de baja”.

La publicación añade que De Jong “se someterá a más pruebas” para obtener un “diagnóstico definitivo” por parte de los servicios médicos del club y señala que de confirmarse la lesión, el futbolista podría volver “después” de la Fecha FIFA que se jugará a finales de septiembre y principios de octubre.