El Barcelona hará una última oferta por Julián Álvarez

Héctor Cantú

El Barcelona hará un último intento por llevarse a Julián Álvarez a sus filas de cara a la próxima temporada.

A pesar de que el Atlético de Madrid ha fijado un precio alto por el futbolista e insistido que no está en venta, el equipo de la Ciudad Condal hará un último esfuerzo.

Según ha reportado el diario Mundo Deportivo, el Barcelona no está considerando moverse de los 100 millones que ofreció en una primera oportunidad.

Con fecha de vigencia, el Barcelona intentará convencer al cuadro colchonero con algunas otras variables para intentar hacer que ‘La Araña’ viste de blaugrana a partir de la próxima temporada.

La nueva propuesta será enviada una vez se termine el Mundial para Julián Álvarez, quien disputará las semifinales el próximo miércoles ante Inglaterra.

El Barcelona no es el único club interesado en el goleador argentino, pues en las últimas horas el Arsenal se sumó a la lista de interesados para llevarse a Julián a su puerto.