Ferran Torres dispuesto a cambiar Barcelona por Paris Saint-Germain

Oscar Sandoval

El fichaje de Karim Adeyemi podría tener un efecto dominó en Barcelona y el primero en abrir la puerta del Camp Nou sería Ferran Torres quien a través de su representante negociaría con Paris Saint-Germain que esperaría una transferencia a la baja por un futbolista que entra en el último año de contrato.

Así luce nuestra nueva tipografía en la camiseta de los jugadores. 👀 pic.twitter.com/GB4XAJeoTf — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 11, 2026

Ferran podría estar viviendo sus últimos días como futbolista de Barcelona después de cinco temporadas, en el conjunto azulgrana ha tenido altibajos, pero ha dejado huella con 65 anotaciones en 207 compromisos y sus actuaciones no pasaron desapercibidas para Luis Enrique.

Mundo Deportivo asegura que “no solo existe un interés del conjunto parisino, sino que las negociaciones van avanzando y hay muy buena sintonía entre el club y el futbolista” quien podría tener menos minutos como ‘Blaugrana’ tras las llegadas de Anthony Gordon y Adeyemi.

El diario Sport con sede en la ciudad condal señala que “el Barça mantiene que su tasación es de 50 millones de euros y de ahí no se va a mover” y explica que “la cifra es asumible para PSG y es posible que se pueda llegar a un acuerdo favorable” a lo largo del verano. Tiempo al tiempo.