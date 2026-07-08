Barcelona va firme y seguro por Karim Adeyemi

Héctor Cantú

El plan de crecimiento del Barcelona sigue caminando de cara a la temporada 2026-2027 que está por iniciar y hay un nuevo refuerzo en el horizonte que ya ha recibido el visto bueno de Hansi Flick.

Se trata del futbolista Karim Adeyemi, quien al día de hoy sigue perteneciendo a las filas del Borussia Dortmund.

La historia entre Adeyemi y Hansi Flick viene de años atrás. Se conocen a la perfección, pues el entrenador le debutó en la selección de Alemania.

Adeyemi, quien tiene contrato hasta 2027 con el equipoque viste de amarillo y negro, ya habría dado el visto bueno para que las directivas de ambos clubes pudieran negociar por su traspaso.

Adeyemi es un jugador vertical y veloz. Con mucha presencia en el área rival y buen definidor, un elemento que aportaría mucha solidez al conjunto de Hansi Fliick que busca ganar la UEFA Champions League.

El Barcelona ahora está a la espera de conocer la respuesta del Borussia Dortmund a su primer acercamiento económico.