Barcelona suma su segunda victoria en el debut de Rodri

Héctor Cantú

El Barcelona sigue en pleno proceso de crecimiento y ha derrotado 2-0 al Athletic Club en su debut como local en esta temporada.

Ha sido un partido de un solo bando, totalmente dominado por el cuadro dirigido por Hansi Flick, con un equipo plagado de jóvenes que intentan demostrar que están a la altura para competir en esta temporada.

Lamine Yamal volvió a adolecer de contundencia. A pesar de que generó seis opciones de gol, no logró mandar al fondo de las redes ninguna de ellas.

La primera anotación llegó por conducto de Raphinha, quien volvió a ser el referente del equipo blaugrana. Recibió entre líneas un pase preciso de Pedri y luego de quitarse al arquero Unai Simón, solo empujó la pelota al fondo de las redes.

En la segunda mitad, el Barcelona mantuvo el empuje hacia adelante y encontró la segunda anotación en la figura de Fermín López a ocho minutos del final.

Rodri, el nuevo gran refuerzo de Hansi Flick y compañía, jugó sus primeros minutos como jugador catalán luego de ingresar de cambio al minuto 63 para sustituir a Raphinha.

Con este resultado, el Barcelona se mantiene con paso perfecto luego de hilar su segunda victoria de la temporada sin recibir gol.