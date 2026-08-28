Rodri, a unas horas de debutar con el Barcelona

EFE

El centrocampista Rodrigo Hernández 'Rodri' y el lateral izquierdo Alejandro Balde son las dos novedades en la lista de convocados del Barcelona para medirse este jueves al Athletic Club en el Spotify Camp Nou, donde no estará disponible el lesionado Pablo Páez Gavira 'Gavi'.



El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ya confirmó en la rueda de prensa del miércoles que el capitán de la selección española tenía opciones de debutar ante el conjunto vasco en el partido aplazado de la primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

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También avanzó que Alejandro Balde volvería a formar parte de la lista de convocados después de no viajar a Elche por decisión técnica.



El centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', que está recuperándose de un golpe en la rodilla derecha que sufrió en el Martínez Valero, y el central del filial Álvaro Cortés, que está cerca de marcharse del club azulgrana, son las principales ausencias con respecto a la expedición que viajó a Elche.



Tampoco han entrado en la convocatoria Frenkie de Jong y Roony Bardghji, también lesionados; ni Marc Casadó y Héctor Fort, que están pendientes de cerrar su salida del club azulgrana antes del cierre del mercado, el próximo 1 de septiembre.

Esta es la convocatoria del Barcelona para enfrentarse al Athletic Club: Joan Garcia, Szczesny y Eder Aller (porteros); Cancelo, Balde, Cubarsí, Espart, Christensen, Gerard Martín, Kounde y Eric Garcia (defensas); Fermín López, Pedri, Rodrigo, Olmo, Bernal y Brian Fariñas (centrocampistas); Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim (delanteros).