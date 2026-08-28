Barcelona recula; no habrá homenaje para los Campeones del Mundo

Héctor Cantú

El Barcelona había preparado un homenaje para los jugadores de su plantilla que se consagraron campeones del mundo en la edición 2026.

Sin embargo, a unas horas de debutar como local en el Camp Nou ante el Ahtletic de Bilbao, el presidente del equipo culé, Joan Laporta dio marcha atrás y anunciado que no habrá acto de reconocimiento para los flamantes monarcas, entre los que destacan Lamine Yamal, Pedri y Rodri.

“No es el contexto ni el momento más apropiado. El futbol debe servir para unir y no para generar enfrentamientos que no convienen a nadie”, explicó Joan Laporta en el canal oficial del club.

Esta decisión, en palabras de Laporta, obedece a la agresión policiaca que, según videos publicados en redes sociales, sufrió un aficionado del Barcelona que portaba una Estelada (bandera no oficial de Cataluña) y que ha sido catalogada por él como “una actuación desproporcionada y violenta”.

Ante esta situación, el club ha decidido no homenajear a sus ocho jugadores campeones del mundo y realizar un acto de reivindicación de la bandera.

“Estamos orgullosos de los ocho jugadores que tenemos, pero en el partido ante el Athletic habrá un acto de exaltación de la Estelada, la cual representa los anhelos de libertad y la voluntad de ser libres de muchos culés y catalanes”, agregó el mandamás blaugrana.

El club confirmó que repartirá 10 mil Esteladas a las afueras del estadio para que los aficionados que lo deseen ingresen con ellas al Camp Nou.