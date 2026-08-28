Redacción FOX Deportes
Gavi será baja de Barcelona ante Athletic en La Liga
La ausencia del mediocampista podría abrirle espacio a Rodri
Barcelona realizó este miércoles su último entrenamiento antes de medirse al Athletic de Bilbao sin Gavi, quien sigue sin trabajar con el grupo por el golpe que sufrió en la rodilla derecha ante Elche.
Todo apunta a que el internacional español quedará fuera de la convocatoria para disputar este jueves en el Camp Nou la jornada aplazada de La Liga.
Quien sí podría estrenarse en una convocatoria es Rodri, fichaje estrella para esta temporada. El mediocampista completó este miércoles su tercer entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros.
Frenkie de Jong, quien continúa con el proceso de recuperación de su lesión en la rodilla, tampoco saltó al campo de entrenamiento.
Héctor Fort y Marc Casadó siguen trabajando al margen del grupo mientras esperan resolver su futuro.
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