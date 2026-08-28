Gavi será baja de Barcelona ante Athletic en La Liga

Redacción FOX Deportes

Barcelona realizó este miércoles su último entrenamiento antes de medirse al Athletic de Bilbao sin Gavi, quien sigue sin trabajar con el grupo por el golpe que sufrió en la rodilla derecha ante Elche.

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Todo apunta a que el internacional español quedará fuera de la convocatoria para disputar este jueves en el Camp Nou la jornada aplazada de La Liga.

Quien sí podría estrenarse en una convocatoria es Rodri, fichaje estrella para esta temporada. El mediocampista completó este miércoles su tercer entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros.

Fa màgia amb la pilota. ? pic.twitter.com/tR7tGti9oD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 26, 2026

Frenkie de Jong, quien continúa con el proceso de recuperación de su lesión en la rodilla, tampoco saltó al campo de entrenamiento.

Héctor Fort y Marc Casadó siguen trabajando al margen del grupo mientras esperan resolver su futuro.