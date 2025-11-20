Barcelona recupera a 3 jugadores para su regreso al Camp Nou

Redacción FOX Deportes

El Barcelona se prepara para regresar al Camp Nou y lo hará con Lamine Yamal, Raphinha y Joan García. El entrenador confirmó que sus dos jugadores están listos para volver a la cancha.

Yamal ha tenido problemas en el pubis que lo han llevado a abandonar la cancha en repetidas ocasiones, incluso quedó fuera de la convocatoria de España para las últimas dos jornadas de la eliminatoria mundialista.

Así se ve el Camp Nou previo a su posible reapertura

Por su parte, Raphinha sufrió una lesión en el muslo izquierdo al inicio de la temporada que se estimaba lo dejaría fuera por tres semanas, pero se complicó y lo ha mantenido fuera del campo por tres meses.

Finalmente, Joan García tuvo que pasar por el quirófano para tratar una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda.

En conferencia de prensa previa al duelo ante Athletic de Bilbao, Hansi Flick confirmó el estado físico de sus jugadores:

“(Lamine) Ha trabajado muy duro estas dos semanas y estoy muy contento (con) lo que veo (…) Raphinha estará en el banquillo y veremos si juega diez, quince o veinte minutos (…) Joan será titular”.