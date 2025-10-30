Lamine Yamal desconvocado para el cierre de las eliminatorias UEFA

Redacción FOX Deportes

Un procedimiento médico ha llevado a la Real Federación Española de Futbol (RFEF) ha desconvocar a Lamine Yamal para los duelos de eliminatoria mundialista que estaban pactados para el sábado 15 y el martes 18 de noviembre ante Georgi a y Turquía, respectivamente.

Según un comunicado del organismo, el delantero se sometió a “un procedimiento invasivo de radiofrecuencia” con la finalidad de mejorar su lesión en el pubis. El problema reside en que la RFEF se enteró de ello “a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre”, precisamente el día que los seleccionados debían reportar en Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Además, la RFE señala que la única información que el cuerpo médico de la ‘Roja’ no tuvo conocimiento del procedimiento con antelación y fue “mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días”.

Por ello, el órgano rector del futbol español decidió priorizar “la salud, seguridad y bienestar del jugador” y lo liberó al Barcelona.

Su lugar lo tomará Jorge de Frutos, quien recibió el llamado de Luis de la Fuente en las tres convocatorias pasadas.