Barcelona podría debutar en el Camp Nou sin aficionados

Héctor Cantú

La reapertura del Camp Nou sigue siendo un auténtico dolor de cabeza para el Barcelona, que ahora está contra la pared.

La directiva del club baraja algunos escenarios para regresar cuanto antes al inmueble original y no tener que postergar aún más su reapertura.

El ayuntamiento del Barcelona no ha permitido el ingreso de aficionados todavía. Incluso, ellos ven al club culé jugando algunos meses más (tal vez hasta el último tercio del año) en Montjuic, tal y como sucedió la temporada pasada.

El plan original que incluía el regreso para el Joan Gamper quedó enterrado y ahora todo apunta a que el partido ante el Valencia es la fecha ‘cero’ para el club.

Una de las opciones que está siendo seriamente considerada por el club es que, ya con el aval de las autoridades, el juego se dispute en el Camp Nou sin público, tal y como sucedió en la época de la pandemia.

Otra de las opciones que está contemplando la entidad blaugrana es solicitar a la RFEF y a La Liga que el duelo ante el Valencia se lleve a Mestalla, con lo que el club culé jugaría cuatro partidos consecutivos en condición de visitante.

La tercera opción es mudar el partido a otro estadio de la Primera División de España, cosa que no agrada del todo al Barcelona, ero que podría ser la opción que convenga a todas las partes.

La directiva de Joan Laporta trabaja a marchas forzadas para encontrar una solución que conenga en lo administrativo, lo económico y sobre todo lo deportivo.