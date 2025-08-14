¡Ni la FIFA!; No hay entidad que le gane al Barcelona en Youtube

EFE

El FC Barcelona ha alcanzado los 23,8 millones de suscriptores en Youtube, una cifra que según el club catalán la sitúa como la cuenta deportiva líder en esta plataforma, superando a la FIFA (23,6 millones) y la NBA (23,3 millones).



El Barça ya se convirtió en enero pasado en el primer club deportivo en superar los 20 millones de suscripciones en Youtube. En aquel momento, solo la FIFA y la NBA estaban por delante.

Ahora, ha superado a ambas organizaciones gracias al impacto que ha tenido en esta plataforma los contenidos en directo de la gira asiática de pretemporada y el Trofeo Joan Gamper 2025.



En comparación con otras cuentas deportivas de referencia, apunta el Barcelona, el Real Madrid cuenta con 18,1 millones de suscriptores, LaLiga con 13,1 millones y el Liverpool con 11,7 millones.

Y es que el partido disputado este domingo contra el Como 1907 en el Gamper logró un pico de espectadores de 3,28 millones, y una media de espectadores de 1,83 millones, para un total de 9,7 millones de espectadores y 18,75 millones de visualizaciones, con 4,65 millones de interacciones totales.