¡De no creerse! Marcus Rashford y su primer gran fallo con el Barcelona

Héctor Cantú

Marcus Rashford sigue en ascenso pleno con el Barcelona y en espera de que inicie de manera oficial la temporada 2025-2026 para demostrar el poderío ofensivo que tiene en sus botines.

El partido del Joan Gamper, donde el Barcelona goleo 5-0 al Como de Italia sirvió para ver el proceso de adaptación del jugador inglés y el entendimiento hacia la filosofía de juego de Hansi Flick con él en la cancha.

Marcus, incluso, estuvo cerca de marcar su segundo gol con su nuevo quipo. La jugada fantástica la hizo él y cuando solo tenía que empujar el balón a las redes, pecó de exceso de confianza y terminó por protagonizar uno de los fallos más increíbles que se recuerden en su carrera.

Rashford marcó en el último partido de la gira asiática donde el Barcelona goleó también 5-0 a Degu y ahora solo pudo conformarse con una asistencia para el gol de Raphinha.

Rashford put it on a platter for Raphinha 🍽️



(via @FCBarcelona)pic.twitter.com/QqWJXTCMY6 — B/R Football (@brfootball) August 10, 2025

Rashford jugó 46 minutos y cedió su lugar a Ferran Torres para la segunda mitad.