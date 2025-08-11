¿Barcelona jugando en Estados Unidos? el sueño está cerca de lograrse

Héctor Cantú

Desde hace algunos meses, el Barcelona ha buscado la posibilidad de jugar un partido oficial en los Estados Unidos, un movimiento que tiene como intención, el reforzar el nombre de la marca en el país que será una de las sedes del próximo Mundial.

El sueño está muy cerca de hacerse realidad, una vez que La Liga y la Real Federación Española de Futbol han dado su visto bueno para que el partido oficial de la temporada entre los culés y el Villarreal, pueda materializarse.

El primer día de Lamine Yamal como el '10' del Barcelona

Ahora solo queda que la UEFA dé su aval para comenzar las gestiones para el partido que está pactado en fecha para el próximo 20 de diciembre.

Por ahora, el deseo del Barcelona es que la sede de este encuentro sea en la ciudad de Miami, Florida, sede del Inter Miami donde juegan sus exestrellas Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

En caso de conseguirse, este partido sería el primero en la historia del futbol español que se juega fuera de España.

La UEFA tiene como plazo máximo el 31 de noviembre para dar su resolución al caso. En caso de ser positivo, se procederá a enviar la solicitud de permiso a la CONCACAF (confederación a la que pertenece el país sede del encuentro) y a la Federación Americana de Futbol.