Barcelona, campeón de invierno en el futbol español

Héctor Cantú

El Barcelona se ha convertido en campeón de invierno en el futbol español luego de vencer por 2-0 a Villarreal a domicilio con una actuación destacada de Lamine Yamal.

Hansi Flick sabía de la complejidad del encuentro ante un rival rocoso que ha sido la gran revelación de la temporada al acomodarse en la tercera posición. Por ello la necesidad de llevarse los tres puntos para quedar inamovible en el liderato de la clasificación general.

El Villarreal estuvo muy cerca de abrir el tanteador. Dos errores en la salida del Barcelona dejó en posibilidades plenas al equipo amarillo de poder marcar.

Cuando los de casa se veían más asentados sobre el terreno de juego, llegó el tanto de Raphinha que silenció a La Cerámica. Incluso, minutos después, el brasileño estrelló un balón en el larguero en lo que pudo haber sido el gol de la jornada.

Entrada 'criminal' sobre Lamine Yamal en La Cerámica

Para el Submarino Amarillo el punto de inflexión llegó al minuto 39 con la expulsión de Renato Veiga luego de una acción antifutbolística sobre Lamine Yamal.

Con la inferioridad numérica, el trámite se complicó más de lo deseado para los de casa que en la segunda mitad tuvieron algunos chispazos ofensivos.

No obstante, el arquero Joan García, se empleó a fondo y salvó en al menos tres ocasones claras el arco del equipo blaugrana.

Fue el propio Lamine Yamal el encargado de marcar el 2-0 definitivo para alcanzar los 7 goles en la presente campaña.

Con este resultado el Barcelona se afianza en la primera posición de la clasificación con 46 unidades, cuatro más que el Real Madrid, su más cercano perseguidor y a 9 unidades del Atlético de Madrid.