Lautaro Martínez se llenaría de goles con Barcelona

Oscar Sandoval

Barcelona tendrá la tarea de encontrar un delantero para la próxima temporada cuando finalice el contrato de Robert Lewandowski, la economía azulgrana no está en su mejor momento y eso reduce las opciones, sin embargo, apostar por Lautaro Martínez sería redituable en todos los sentidos.

Desequilibrio que marca diferencias ⚡️ pic.twitter.com/YQMp6eMTvL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 20, 2025

Lewandowski es un goleador nato que no necesita presentación y que lleva años a un nivel ‘Top’ en Europa, algo así necesita la directiva 'Culé' en el mercado de verano porque sin el polaco se requiere un ‘9’ de garantías y Lautaro sería ideal para el ataque azulgrana.

Comparisonator revela que el argentino tendría un promedio de gol por partido de 0.53, 0.44 de goles esperados y 1.13 de tiros a portería con 2.6 de oportunidades, superando en la última estadística a Ferran Torres quien es el máximo anotador de Barcelona en liga.

Lautaro Martínez es el goleador de la Serie A con ocho goles tras 15 jornadas y encajaría en el conjunto azulgrana que deberá elegir bien a su nuevo ‘Killer’.