A Barcelona le costó trabajo avanzar en la Copa del Rey

Guadalajara recibió por primera vez en su historia a Barcelona y se quedó con la sensación de que tenía con qué dar la sorpresa en la Copa del Rey, luchó y compitió hasta los 76 minutos, pero en un abrir y cerrar de ojos recibió dos goles que apagaron la esperanza.

El torneo de copa hace soñar a los equipos de divisiones menores, el Deportivo La Coruña dejó fuera a Mallorca y Guadalajara quería repetir la hazaña ante el conjunto azulgrana que con un equipo alternativo le alcanzó para marcar diferencia.

La primera mitad fue un monólogo de los visitantes que circulando el esférico encontraron espacios, sin embargo, no fueron capaces de hacerle daño a un rival respondón y cuando la frustración azulgrana comenzaba a ser evidente aparecieron los cambios.

Hans Flick lanzó lo mejor que tenía al terreno de juego y con la entrada de Pedri todo cambió. Barcelona ganó algunos metros en el terreno de juego y Frenkie De Jong sacó su pie a relucir mandando un balón al área con un trazo largo que remató Christensen de cabeza para marcar el 1-0 a 14 minutos para el final.

Marcus Rashford le puso punto final al partido al 90 y Barcelona superó su primer obstáculo en la Copa del Rey.