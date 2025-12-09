Barcelona comienza la defensa del título en la Copa del Rey

Oscar Sandoval

Barcelona debuta en la Copa del Rey visitando a Guadalajara de la tercera división española, el resultado no debería dejar dudas y el conjunto azulgrana tendría que ganar a pesar de las bajas, oportunidad para que los futbolistas menos habituales levanten la mano.

El último entrenamiento antes de empezar nuestra aventura en la Copa 💪 pic.twitter.com/0Jm2dIVyq2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 16, 2025

El campeón reaparece en el torneo de copa luego de quedar exento de las primeras rondas, el sorteo de los 16avos será histórico e inolvidable para Guadalajara que enfrentará a Barcelona por primera vez, una eliminatoria en la que no importará el resultado para los locales.

Hans Flick planea rotaciones para que todos los futbolistas puedan entrar en juego, aquellos que en liga no tienen minutos, los tendrán en el torneo de copa y les tocará demostrar que están para jugar cuando al técnico le falte algún titular.

Hay un favorito y un boleto a octavos de final de por medio, el campeón debe dar el primer paso rumbo a un nuevo título para confirmarse como el equipo más ganador de la Copa del Rey.